Il secondo disco del 2016 di Neil Young dopo "Earth" è un album quasi normale, inciso in trio, senza negli studi di Rick Rubin, gli Shangri-la, senza i Promise Of The Real ma Jim Keltner e Paul Bushnell. Un disco prevelantemente acustico, ma con qualche stranezza. Lo abbiamo ascoltato.



"Bring back the days when good was good", canta Young in "Indian givers". Ecco, forse dovrebbe essere il primo lui a farlo. "Peace trail" contiene una grande canzone, un po' di canzoni medie, e uno scherzo finale. Perché se no non sarebbe Neil Young...

Leggi la recensione completa di "PEACE TRAIL" cliccando qui