Registrato, mixato e masterizzato da Edoardo Dodi Pellizzari al Lemon Recording Studio di Castelfranco Veneto (Tv) nell’estate 2016, “Declaration of Loss”, album di debutto dei The Slaps, è uscito per Dischi Soviet il 25 novembre; un “… urlo punk generazionale lanciato da quattro giovanissimi della provincia veneta, una “dichiarazione di perdita” combattuta a suon di chitarre distorte e ritmiche serrate”. Nove pezzi in cui echi di power pop e grunge anni ’90, ispirato ai classici Nirvana e Weezer, arrivano a lambire l’emo-core e rimandano al lavoro di band odierne come Wavves, Fidlar, Cloud Nothings.

“Le nostre canzoni sono permeate di voglia di cambiare, di migliorarsi, di vincere la noia”. Sono permeate anche di alt, indie rock e grunge anni Novanta, quindi un misto di Nirvana, Cloud Nothings, Smashing Pumpkins e Weezer, (quasi) tutti nomi scritti già nel comunicato che accompagna il disco ma che mi sento in dovere di riportare anche in sede di recensione perché ascoltando i nove pezzi di “Declaration of loss”, disco d’esordio dei The Slaps, questi sono effettivamente i gruppi che ci senti dentro...

Leggi la recensione completa di "DECLARATION OF LOSS" cliccando qui