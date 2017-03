"Born to run", la sua autobiografia, viene pubblicata dar Simon & Schuster Audio in versione audiolibro: 18 ore di registrazione praticamente infinita di Bruce Springsteen che legge dall'inizio alla fine. Non solo parole, ma anche musica: ad accompagnare la narrazione, infatti, ci sono alcune parti musicali, sia registrazioni inedite (effettuate allo Stone Hill Studiod di New Jersey) che registrazioni già note al pubblico (le versioni originali di "Living proof", "Long time comin'" e "Born to run").

Abbiamo provato ascoltarne alcune parti.

