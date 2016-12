Un'anteprima l'aveva già offerta qualche mese fa, quando aveva pubblicato sui social una clip nella quale leggeva alcune righe di "Born to run", la sua autobiografia: un video lungo poco più di 2 minuti, ma che aveva reso particolarmente felici gli springsteeniani. Quando mancano appena 17 giorni a Natale, il Boss fa un bel regalo ai suoi fan: è uscito lo scorso 6 dicembre per Simon & Schuster Audio l'audiolibro di "Born to run", una registrazione praticamente infinita di Bruce Springsteen che legge il suo libro, dall'inizio alla fine.



"Infinita" perché questa registrazione è lunga qualcosa come 18 ore, vale a dire 1080 minuti. Ascoltarla per intero potrebbe risultare un po' difficile: per questo motivo, la registrazione è stata suddivisa in più dischi, 16 in totale, quelli che compongono il cofanetto - qui la foto - dell'audiolibro.



Non solo parole, ma anche musica: ad accompagnare la narrazione, infatti, ci sono alcune parti musicali, sia registrazioni inedite (effettuate allo Stone Hill Studiod di New Jersey) che registrazioni già note al pubblico (le versioni originali di "Living proof", "Long time comin'" e "Born to run"). Qui sotto, un'anteprima di 4 minuti in cui Springsteen legge il capitolo 41esimo del suo audiolibro: