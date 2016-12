Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...

Bruce Springsteen, “Born to run” (Simon & Schuster - Mondadori): un’autobiografia di un rocker che è un narratore nato. Per i fans di Bruce Springsteen sarà una lente d’ingrandimento sui suoi “grandi temi” e la sua personalità: riesce a darsi con generosità, autoironia e una dose di introspezione in cui il pericolo di esporsi troppo e il gusto naturale per l’intrattenimento regalato da una buona storia fanno costantemente, e piacevolmente, a pugni. Per i suoi non-ancora-fans, un compendio di stili, retroterra, eredità culturali distillato attraverso una sola carriera, o l’esplorazione di quell’ampio spettro di suoni, testi, immagini e suggestioni che si apre tra Elvis lo showman e Bob il poeta.





Per Natale vorrei che mi regalassero...

Un ingresso all-areas per il concerto privato che gli Stones terranno per Jeff Bezos e compagni in celebrazione e lancio di un nuovo servizio di Amazon. Non se ne parla, ma si sa. E allora se qualcuno in Universal, in Amazon o in Live Nation mi stima, o se qualcun altro semplicemente mi vuole tanto bene, a questo punto… facciamo per due persone!

(Giampiero Di Carlo)