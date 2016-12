Il colosso di Cupertino ha reso note le classifiche degli album e dei singoli più gettonati in Italia dagli utenti Apple. Ecco i risultati:

Miglior SINGOLO 2016 (selezione editoriale): "Vorrei ma non posto" - J-Az & Fedez

Miglior ALBUM 2016 (selezione editoriale): "Santeria" - Marracash & Guè Pequeno

CLASSIFICA 2016 - Singoli (dal 10° al 1° posto):

10 "Hymn for the Weekend" Coldplay

9 "Lost on You" LP

8 "Ginza" J Balvin

7 "Est-ce que tu m'aimes? (Pilule Bleue)" Maître Gims

6 "Don't Be so Shy (Filatov & Karas Remix)" Imany

5 "Andiamo A Comandare (Special Version)" Fabio Rovazzi

4 "Duele El Corazon (feat. Wisin") Enrique Iglesias

3 "Faded" Alan Walker

2 "Vorrei ma non posto" J-AX & Fedez

1 ""Sofia" Alvaro Soler

CLASSIFICA 2016 - Album (dal 10° al 1° posto):

10 "Le cose che non ho" - Marco Mengoni

9 "Capitani coraggiosi (Il Live )" - Claudio Baglioni & Gianni Morandi

8 "A Moon Shaped Pool" - Radiohead

7 "The 12th Room" - Ezio Bosso

6 "On" - Elisa

5 "Nonostante tutto" - Gemitaiz

4 "Vivere a colori" - Alessandra Amoroso

3 "Hellvisback" - Salmo

2 "Santeria" - Marracash & Gue' Pequeno

1 "A Head Full of Dreams" - Coldplay