Giovedì 8 dicembre la puntata di "X Factor" è dedicata alle semifinali di questa decima stagione del talent. Questo significa che saranno presentati dei brani inediti - che fra gli autori vedono due nomi molto noti come Diodato e Giuliano Sangiorgi (frontman dei Negramaro).

In particolare, Roshelle canta "What U Do To Me", pezzo scritto da lei stessa con F. Campedelli e Mace; Gaia interpreta "New Dawns", scritto da L. Chiaravalli, Chanty e C. Chiodo. I Soul System portano "She’s Like a Star", scritto da A. Filippelli, N. Bismarck, S. Junior e A. Joel. Andrea Biagioni canta "Il mare dentro" di Diodato, infine Eva presenta "Voglio andare fino in fondo", brano firmato da Giuliano Sangiorgi.

La seconda manche delle semifinali consiste nella "My Song", ovvero i brani scelti dai ragazzi stessi. I Soul System hanno selezionato "Can’t Hold Us" (Macklemore Feat. Ryan Lewis). Gaia porta "Worry" (Jack Garratt), mentre Roshelle ha preferito "Best Mistake" (Ariana Grande Ft. Big Sean). Infine Andrea interpreta "Hallelujah" (L.Cohen) ed Eva "Appletree" (Selah Sue).