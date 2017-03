Paura e disgusto a Londra. Accompagnato dai futuri membri di The Band, nel 1966 Bob Dylan chiude un tour europeo destinato a entrare nella storia con due concerti alla Royal Albert Hall. Non canta: sputa parole. E il gruppo non suona: caccia le canzoni giù per la gola del pubblico. Nel doppio album che contiene le registrazioni del primo di quelle due performance, c’è anche l’altro Dylan, il folksinger che s’accompagna con la chitarra acustica e l’armonica, l’interprete fuori dagli schemi ed espressivo in modo autenticamente originale. Un pezzo di storia che già conosciamo: otto anni fa era uscita la registrazione del concerto molto simile tenuto nove giorni prima a Manchester.

È la materia di cui sono costruiti i miti rock: un musicista enigmatico al picco di talento e carisma, uno stile nascente e controverso, un’annata vissuta in modo disordinato che si chiude con un incidente motociclistico e un clamoroso, parziale ritiro dalle scene. Il doppio “The real Royal Albert Hall 1966 concert!” racconta un concerto importante di uno degli anni chiave di Bob Dylan, 15 canzoni per metà acustiche e per metà elettriche, come usava all’epoca, che raccontano il momento cruciale di transizione dell’artista americano e una congiuntura formidabile per il rock.

Leggi la recensione completa di "THE REAL ROYAL ALBERT HALL 1966 CONCERT (LIVE)" cliccando qui