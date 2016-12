Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino che rientra nelle cosiddette MICI (malattie infiammatorie croniche intestinali): colpisce qualsiasi parte del tratto gastrointestinale e si manifesta con sintomi diversi, da intensi dolori addominali a diarrea (talvolta ematica). Di solito, chi ne è affetto preferisce non raccontarlo, per vergogna e imbarazzo. Mike McCready, il chitarrista della band statunitense guidata da Eddie Vedder, ci ha messo ben quindici anni per confessare di essere affetto dal morbo di Crohn: lo ha fatto nel 2003 e da allora ha parlato della malattia in più occasioni, raccontando anche episodi piuttosto divertenti (come quella volta - era il 1997 - che i Pearl Jam aprirono un concerto dei Rolling Stones a Okland e McCready dovette correre disperatamente nel backstage a cercare un bagno).



Nel 2009, pare grazie soprattutto al contributo del chitarrista, negli Stati Uniti è entrata in vigore una legge molto particolare che in molti hanno chiamato - ironicamente - "legge del cesso".



L'ultima volta che Mike McCready ha parlato della malattia è stata la scorsa settimana, quando il chitarrista dei Pearl Jam ha accettato di rispondere ad alcune domande degli utenti di Wwitter nell'ambito di un'iniziativa organizzata dalla Crohn's and Colitis Foundation of America. McCready ha parlato della sua malattia per dare sostegno e consigli alle altre persone che soffrono di problemi e ha detto:

"No, non ho mai pensato di lasciare la band o di non andare in tour a causa della malattia. La band mi ha sempre supportato. È vero, ho lasciato gli Shadow (la sua precedente band, ndr) nel 1987, quando mi sono sentito male per la prima volta! Ma non ho mai pensato di lasciare i Pearl Jam".



Onde evitare episodi simili a quanto avvenuto al concerto dei Rolling Stones nel 1997, ora - quando è possibile - vengono installati bagni (si presuppone chimici) sui palchi dove suonano i Pearl Jam: