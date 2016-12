Lady Gaga, come lei stessa ha raccontato un paio di anni fa in un'intervista radiofonica, all'età di 19 anni è stata vittima di violenze sessuali, esperienza che l'ha segnata parecchio e più occasioni ha avuto modo di rivivere: lo scorso anno, ad esempio, ha scritto insieme a Diane Warren un brano per un documentario sulle violenze sessuali nei college statunitensi, "Til it happens to you".



Recentemente, la popstar ha fatto visita ad un gruppo di giovani LGBT senzatetto, ospitati dall'Ali Forney Center di Harlem (a New York): parlando con i ragazzi, Lady Gaga gli ha confidato di aver sofferto di stress post traumatico proprio in seguito agli abusi sessuali. Ecco cosa ha detto:



"Ho una malattia mentale e ci lotto ogni giorno. Il mio trauma mi ha aiutato a comprendere il trauma degli altri. Ho sofferto di stress post traumatico. Non l'ho mai detto a nessuno, prima".



Fondamentale, a detta della stessa popstar, è stato il supporto di medici, della sua famiglia e dei suoi amici:



"La gentilezza che mi hanno mostrato medici, familiari e amici, mi ha salvato la vita. Sono alla ricerca di modi per guarire me stessa e ho capito che la gentilezza è il modo migliore per guarire".