Lo scorso 3 dicembre la signora Ciccone ha dedicato un'intera giornata alla raccolta fondi a sostegno di "Raising Malawi", l'organizzazione non a scopo di lucro che lei stessa ha fondato nel 2008 per aiutare i tanti orfani del Malawi. La giornata ha visto Madonna esibirsi dal vivo con un concerto speciale, "Tears of a clown" (durante il quale ha lanciato una nuova frecciatina al neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump), sia guidare idealmente un'asta benefica durante la quale sono stati messi in vendita alcuni oggetti donati da star della musica e del cinema. Tra gli ospiti anche Ariana Grande, Paris Hilton, Courtney Love e l'ex marito Sean Penn.



Lapo Elkann aveva donato una Fiat 500 personalizzata. La macchina, tuttavia, che nel catalogo era stata definita "una vettura ispirata a Madonna che evoca lo stile sopra le righe di Miami, tra sfarzo e glamour", non è finita all'asta. Perché? Madonna ha detto, stando a quanto riferisce W Magazine:



"La macchina è stata arrestata con il suo proprietario. Questi sono i problemi dei ricchi".



La cantante di "Like a virgin" sarà protagonista della prossima puntata di "Carpool Karaoke", il format - trasmesso all'interno di The Late Show with James Corden, popolare talk show della tv americana - che vede James Corden viaggiare in automobile accompagnato da un personaggio importante della musica, della tv o del cinema. E indovinate un po' cosa si messa a fare Madonna nella macchina di Corden? Si è messa a Twerkare, come potete vedere nell'anteprima qui sotto - il programma andrà in onda domani, mercoledì 7 dicembre.