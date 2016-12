Pharrell Williams ha firmato la colonna sonora di “Hidden Figures” (“Il Diritto di Contare”), film diretto da Theodore Melfi interpretato, tra gli altri, da Taraji P.Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons, in uscita nelle sale cinematografiche il 19 gennaio.



La colonna sonora “Hidden Figures – The Album”, invece sarà disponibile nei negozi e in digitale dal prossimo 9 dicembre e contiene 10 brani inediti cantati dallo stesso Pharrell insieme a nomi prestigiosi come Alicia Keys, Mary J.Blige, Kim Burrell, Lalah Hathaway e Janelle Monae.



Tracklist:



1. Runnin’ (Pharrell Williams)

2. Crave (Pharrell Williams)

3. Surrender (Lalah Hathaway e Pharrell Williams)

4. Mirage (Mary J.Blige)

5. Able (Pharrell Williams)

6. Apple (Alicia Keys and Pharrell Williams)

7. Isn’t This The World (Janelle Monae)

8. Crystal Clear (Pharrell Williams)

9. Jalapeno (Janelle Monae e Pharrell Williams)

10. I See A Victory (Kim Burrell e Pharrell Williams)