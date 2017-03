La Entertainment Retailers Association rende noto che la scorsa settimana in Gran Bretagna le vendite del vinile hanno superato quelle dei download digitali. 2.4 milioni di sterline l’indotto del vinile contro i 2.1 milioni del digitale. Nella medesima settimana del 2015, cioè un anno fa, per il vinile vennero spesi 1.2 milioni di sterline contro i 4.4 milioni per il formato digitale. Un cambio di scenario sostanziale. A parte la settimana del Record Store Day, lo scorso aprile, è la prima volta che il vinile vende più del digitale.

Kim Bayley, Direttore Generale della Entertainment Retailers Association, dice a TeamRock: "Questo è un esempio della tendenza a riscoprire il vinile da parte delle persone. Chiaramente il vinile è un prodotto molto più attraente dei download digitali. Ed è anche aiutato dai supermercati che ormai hanno in stock il vinile che, non solo accresce il mercato esistente, ma ne crea di nuovo.”

Aggiunge la Bayley: "I fans vogliono una bella grafica e un buon suono, questo viene fornito da un supporto in vinile e per questo sono disposti a spendere qualche soldo in più."