LP, alias Laura Pergolizzi - la cantante newyorchese di origine italiana che ha sopolato col singolo "Lost On You" - sarà a Roma mercoledì 7 dicembre per uno showcase di presentazione del nuovo album (che ha lo stesso titolo del singolo citato ed esce il 9 dicembre).

L'evento si svolge presso gli studi RAI, nella Sala B di Via Asiago 10 dalle ore 21:00 ed è sold-out, ma sarà possibile ascoltarlo in diretta radio e in streaming tramite "Radio2live", il format di Radio2 dedicato alla musica dal vivo. Per ascoltare il live in diretta della Pergolizzi, dunque, basterà sintonizzarsi sulle frequenze di Radio2, oppure seguirlo in streaming su www.radio2live.rai.it o, ancora, utilizzando l’app gratuita Radio Rai per pc, smartphone e tablet.