Robert Plant, l'ex frontman dei Led Zeppelin, ha avuto una carriera musicale blasonatissima oltre che movimentata. Aneddoti che riguardano lui e/o i suoi compari di band costellano le biografie e gli atlanti rock, ma ce n'è uno curioso e poco noto, che il riccioluto cantante ha raccontato una decina di anni fa in sede di intervista. E riguarda una serata incredibile, in cui si trovò fianco a fianco con il Re del Rock'n'roll: Elvis Presley.

Robert ha spiegato che lui e gli altri membri degli Zeppelin si erano recati a vedere Elvis Presley dal vivo al Forum di Los Angeles: era l'11 maggio del 1974, tre anni prima della tragica scomparsa del cantante di Tupelo. A un certo punto, a metà concerto, Elvis venne avvisato della presenza della rock band nel pubblico e disse al suo gruppo di musicisti:

La frase, peraltro, è udibile nella registrazione del concerto, che poi venne pubblicato come live labum, con il titolo di "Live in L.A.".

Plant era incredulo ed emozionatissimo:

A momenti mi misi a piangere. Poi lo raggiungemmo in camerino. Jimmy Page disse ad Elvis che io cantavo sempre i suoi pezzi durante il sound-check, e lui chiese: 'Quale delle mie canzoni preferisci cantare?'. Gli dissi che si trattava di 'Love me'. Allora lui mi fece un autografo con sopra scritto: 'A Robert, Treat me like a fool', che è un passaggio del testo. Usciti, mentre eravamo lungo il corridoio, Elvis esce dal camerino e fa: 'Hey Robert'. E poi si mette a cantare: 'Treat me like a fool, treat me mean and cruel...'. Mi sono messo a cantarla anch'io ed eccoci lì, che cantiamo la canzone l'uno all'altro.