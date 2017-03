John Legend lo conosciamo come elegante interprete di quel r'n'b un po' sdolcinato e perfettino, ma in passato ha avuto modo di dimostrare - in coppia con The Roots e con il rapper Common – una versatilità su territori meno pop e più di qualità. Lo fa ancora con questo “Darkness and Light” suo sesto disco solista, dove abbandona la comfort zone per inoltrarsi in un adult pop più oscuro e interessante. Merito anche del giovane Blake Mills – già produttore dell'ottimo “Music & Color” degli Alabama Shakes – e di una serie di autori doc come Will Oldham e Tobias Jesso jr. Ne esce fuori un disco sui mille chiaroscuri dell'amore con suoni contemporanei e un'interpretazione appassionata e tecnicamente ineccepibile, impreziosito anche dai featuring di Chance the rapper, Brittany Howard e Miguel

Insomma, con “Darkness and Light” ci troviamo di fronte a un John Legend più maturo che, senza tradire le proprie origini di elegante singer r'n'b, realizza uno dei più brillanti dischi di contemporary pop che coglie anche le sfumature più oscure.

Leggi la recensione completa di "DARKNESS AND LIGHT" cliccando qui