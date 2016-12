I Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato il videoclip ufficiale di "Sick love", il nuovo singolo estratto dal loro ultimo album in studio, "The getaway". La canzone è stata scritta dalla rock band losangelina insieme a Elton John e al suo fidato collaboratore Bernie Taupin e, a detta di Anthony Kiedis e compagni è ispirata ad un classico del cantautore britannico, "Bennie and the Jets": Elton John ha anche partecipato alle registrazioni della canzone, suonando il pianoforte.



La clip è un video animato: le illustrazioni sono state realizzate da Beth Jeans Houghton, che ha curato anche la regia. Ed è un video con immagini un po' surreali, inquietanti e disturbanti: come quella in cui la protagonista si sta lavando i denti e questi si staccano dalle gengive; quella in cui la ragazza, durante un momento di intimità con la versione cartone animato di Anthony Kiedis, si trasforma in un ragno gigantesco che decapita il frontman dei Red Hot Chili Peppers; e quella in cui i suoi piedi, bagnati dall'acqua del mare, si sciolgono lasciando intravedere solamente le ossa.



Una curiosità: per tre secondi, dal minuto 0.11 al minuto 0.14, si può vedere stampato sulla maglietta della ragazza il faccione di un personaggio molto particolare della musica pop-rock britannica degli ultimi cinquant'anni. Lo riconoscete?