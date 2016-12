Esce il 9 dicembre il doppio album dei Dik Dik “50…il sogno continua” atto a celebrare i cinquanta anni di carriera della formazione. Il primo cd include gli inediti “Punto su di te” e “Sulla nuvola” scritti per il gruppo da Mario Lavezzi e Danilo Amerio, oltre ai cavalli di battaglia della band riarrangiati. Il secondo cd è una raccolta di tributi al gruppo da parte di altri artisti, tra i quali Elio e Le Storie Tese, Federica Camba, Francesco Zampaglione, i Lombroso.



Questo il messaggio dei Dik Dik per i loro 50 anni di attività: “La via Stendhal a Milano è stata il crogiolo della nascita di alcuni personaggi nel campo dell’arte partiti dal nulla come: Cochi Ponzoni, Moni Ovadia, Aldo reggiani, Ricky Gianco e noi DIK DIK Lallo Pepe e Pietruccio attualmente in piena attività dopo 50 anni di carriera. Ma bisogna partire dalle origini: la storia iniziò quando un giovane produttore che gestiva una cantante reduce da un festival di San Remo, Miriam del Mare, ci contattò per accompagnarla durante le sue esibizioni. Essendo la band incompleta ci vennero presentati due musicisti che si unirono al gruppo, Mario Totaro (tastiere) e Sergio Panno(alla batteria). Erano nati “ Gli Squali”. La cosa durò poco ma nel frattempo si era consolidata una buona intesa fra tutti noi. Il Beat imperversava anche in Italia così anche le nostre aspirazioni di realizzare un disco. Le distanze da Miriam del mare nella speranza di ottenere un contratto discografico. Noi, alcune sere con il benestare del vice parroco della chiesa del Rosario avevamo a disposizione una sala in cui poter provare. Iniziammo così a presentarci alle varie case discografiche allora presenti in Italia. Finalmente una di queste, la Ricordi, ci dimostrò interesse proponendoci un accordo. Un piccolo aneddoto sulla scelta del nostro nome Dik Dik riguarda il fatto che la nostra casa discografica non apprezzando quello precedente ci “suggerì” di cambiarlo e noi con un colpo di fortuna, sfogliando un vocabolario, ci imbattemmo in “Dik Dik” che è quello di una piccola antilope africana e decidemmo di adottarlo. Uscirono così i nostri primi “45 giri” che riscontrarono immediatamente grandi consensi e contribuirono a far aumentare la nostra popolarità tra addetti ai lavori e pubblico. Alcuni di questi ("Sognando California", "Senza luce", "L’isola di Wight", "Il primo giorno di Primavera" etc.) sono diventati dei successi senza tempo, con milioni di copie vendute. Negli anni a seguire ci siamo cimentati con vari generi musicali tra cui il Rock progressivo, mantenendo però i tratti caratteristici che contraddistinguono la nostra timbrica e il nostro stile musicale basato su un largo uso dell’organo Hammond. Il tempo ha visto anche vari cambi di formazione che si sono avvicendati attorno a noi tre, “Lallo”, “Pepe”, “Pietruccio”, membri fondatori, tutt’ora presenti. Ed eccoci ancora qui, pieni di voglia, pronti alla battaglia, con questo motto di E. Levy: “Il passato è un ricordo, il futuro un mistero, il presente un dono”. Noi viviamo il presente senza nostalgia del passato, ma guardando al futuro.”