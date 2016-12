Esce il 10 febbraio “Human”, l’album d’esordio del 31enne cantautore inglese Rory Graham meglio conosciuto come Rag‘n’Bone Man. Viene annunciata anche l’unica data italiana del suo tour prevista al Circolo Magnolia di Segrate (Mi) per il 30 marzo.



Questa la tracklist dell’album:



1. Human

2. Innocent Man

3. Skin

4. Bitter End

5. Be The Man

6. Love You Any Less

7. Odetta

8. Grace

9. Ego

10. Arrow

11. As You Are

12. Die Easy