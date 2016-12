Nel mondo rock, la reputazione della Electric Light Orchestra e di Jeff Lynne è controversa, ma il gruppo rappresenta uno dei nomi più significativi degli anni ‘70.

Gli E.L.O. si formano a Birmingham nel 1970 e l’idea del primo leader e mente Roy Wood è quella di giocare sul pop orchestrale, proseguendo il discorso interrotto dei Beatles. In piena era progressive, inseriscono nella loro musica diversi elementi del genere, dalla tendenza a produrre album concettuali, alle frequenti citazioni “classiche”. Dopo l’uscita di Wood nel ’72, Jeff Lynne rimane la mente e il leader. A metà del decennio sono delle star, ma per i puristi rock, i loro arrangiamenti orchestrarli sono uno dei simboli di certa musica troppo patinata del decennio.

Il successo della band non arrivò all’improvviso, “Out of the blue”, appunto, come il titolo del doppio del ‘77. In quel momento il gruppo ha già accumulato diversi singoli da top 10, in Inghilterra e America. Il doppio album era il già il settimo lavoro in sei anni di attività discografica, e fa il botto ancora prima di uscire: 4 milioni di copie in prenotazioni.

