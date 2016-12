I Muse lo avevano anticipato già lo scorso mese: sarebbero tornati in studio per registrare qualche canzone (è ancora presto per parlare di un nuovo disco, però). La promessa è stata mantenuta: nelle ultime ore, il frontman Matt Bellamy ha postato sui suoi canali social una foto che lo ritrae in uno studio di registrazione, davanti ad un microfono. Nell'immagine, il cantante della band di "Time is running out" imbraccia una chitarra acustica:



"Sto provando a scrivere una canzone su una chitarra acustica".





"Lo dico ogni volta che parliamo di un nuovo disco, ma stavolta credo che sia davvero arrivato il momento di fare qualcosa di più essenziale. L'ultimo album è stato scritto e registrato con in testa l'idea di come avrebbe suonato durante i concerti. Per il prossimo, vogliamo fare qualcosa di diverso: penso che abbiamo portato gli spettacoli ad un livello molto alto".

La foto sembrerebbe confermare quanto dichiarato dallo stesso Bellamy lo scorso mese in occasione dei Q Awards 2016, dove i Muse sono stati premiati come "Best act in the World" , a proposito del successore dell'ultimo album del gruppo, "Drones". Il frontman aveva detto:



Poi, però, aveva cambiato idea. In un'intervista successiva alla partecipazione ai Q Awards, rilasciata sempre al magazine Q, Bellamy aveva parlato di un disco hip hop:



"Vorrei provare a fare un album hip hop. E penso che lo farò davvero, cominciando a rappare nel nostro prossimo disco, che sarà l'ottavo".



L'immagine postata sui social, però, sembrerebbe confermare le dichiarazioni relative ad un disco più acustico rispetto agli ultimi lavori del disco, l'hard rock di "Drones", il rock elettronico di "The 2nd law" e il rock sinfonico di "The resistance". Abbandonate le chitarre elettriche e imbracciate quelle acustiche, i Muse potrebbero dunque decidere di accontentare i tanti fan che - da tempo - li vorrebbero vedere alle prese con un tour nei piccoli club: recentemente, alcuni irriducibili hanno pure lanciato una petizione in rete.



Bellamy e soci hanno appena annunciato i loro primi concerti estivi per il 2017, due date in programma in Inghilterra (a Reading e Leeds) alla fine di agosto.