Le ultime settimane non sono state felicissime per Morrissey, dal punto di vista del tour negli Stati Uniti. Una decina di giorni fa, l'ex cantante degli Smiths era stato costretto ad annullare tre concerti perché il suo tastierista, Gustavo Mazur, si era sentito male nel backstage di uno spettacolo in programma al Boulder Theater di Colorado, poco prima di salire sul palco. Annullando i concerti, Moz sperava di far recuperare energie al musicista e tornare dunque in pista il più presto possibile. Il cantante aveva fatto sapere che avrebbe sicuramente recuperato quelle tre date a dicembre.



Adesso, però, sono state cancellate anche tutte le altre date in calendario, gli ultimi concerti del tour, in programma nei prossimi giorni a Detroit, Cleveland, Chicago, Houston, Dallas e San Antonio. Volete sapere di chi è la colpa? Stando a quanto dichiara Morrissey, sarebbe del suo management.



In un lungo post pubblicato sul suo sito, True To You, il cantante racconta di aver ricevuto da parte di 360 Management - la società che si occupata del tour - la notizia relativa all'annullamento delle date in calendario in seguito ai problemi di salute del tastierista. Ma Morrissey non ci sta e punta il dito:



"La band, la crew e io siamo affranti dalla notizia che gli ultimi sei concerti del nostro tour sono annullati. Quando Gustavo si è sentito male, 360 Management ha annunciato che tutti i fondi erano improvvisamente spariti. Evidentemente, non c'erano abbastanza soldi per gli spostamenti del tour".



Nessuna sorpresa per i fan: viste le travagliatissime vicende delle ultime tournée dell'ex Smiths, i più smaliziati - ricordando le intere branche di tour che Morrissey ha cancellato in passato - avevano cominciato a parlare di totocancellazione già all'indomani dell'annuncio del tour.