"One more time with feeling" è il film che racconta la genesi dell'ultimo album in studio di Nick Cave e dei suoi Bad Seeds, "Skeleton tree". Il disco, come noto, è in gran parte ispirato alla morte del 15enne figlio del cantautore, Arthur, caduto da una scogliera nei pressi di Brighton, in Inghilterra, nel luglio del 2015.



Il film è stato proiettato nelle sale italiane il 27 e 28 settembre, distribuito da Nexo Digital: ora, Nick Cave ha annunciato la pubblicazione del dvd. "One more time with feeling" arriverà nei negozi il prossimo 3 marzo 2017 e sarà disponibile sia in formato dvd che in formato Blu-ray. Di seguito, vi riproponiamo il trailer - qui, invece una fotogallery.





Il film è diretto dal regista neozelandese Andrew Dominik: Nick Cave aveva già avuto modo di collaborarci nel 2007, quando scrisse - insieme a Warren Ellis - le musiche del film "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford". "One more time with feeling" è stato girato in 3D usando il vintage del bianco e nero, e alle performance in studio delle canzoni di "Skeleton tree" si alternano le interviste in cui Cave parla di come ha reagito al tragico lutto e di come è nato il disco: "Non credo più nelle storie a lieto fine, non credo più nelle narrazioni", dice il frontman dei Bad Seeds in una di queste interviste.