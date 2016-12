Madonna è stata una delle tante popstar americane che, nelle settimane precedenti le presidenziali degli Stati Uniti, si sono pubblicamente schierate contro Donald Trump, poi risultato vincitore su Hillary Clinton. La signora Ciccone, addirittura, aveva promesso agli americani "Se votate per Hillary, vi faccio un pompino", salvo poi fare finta di niente il giorno dopo la vittoria di Trump.



Neanche i risultati delle presidenziali hanno placato Madonna, che continua ancora ad attaccare il magnate americano. Ieri sera, venerdì 2 dicembre, la popstar ha tenuto a Miami un concerto di beneficenza a sostegno di Raising Malawi, l'organizzazione non a scopo di lucro da lei stessa fondata nel 2006 insieme a Michael Berg per aiutare i milioni di orfani del Malawi. Il concerto, ospitato dalla Faena Forum, ha visto Madonna rispolverare lo spettacolo "Tears of a clown" già proposto lo scorso marzo a Melbourne, in Australia.



La voce di "Like a virgin" si è presentata sul palco vestita da clown sexy, con tanto di parrucca rosa, e ha cantato una manciata di canzoni. Tra queste anche una cover di "Toxic", la hit della sua collega Britney Spears: indovinate un po' a chi ha dedicato la canzone? Esatto, proprio a Donald Trump. Madonna ha cantato il pezzo mentre sul grande schermo alle sue spalle venivano mostrate alcune frasi di Trump e le immagini del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America: "You know you're toxic", ha sottolineato la cantante.



Madonna ha raccontato anche alcuni aneddoti legati a Trump, come quella volta che posò per un servizio fotografico proprio nel letto del magnate. Madonna ha detto che le lenzuola del letto erano piuttosto "economiche":



"Non erano lenzuola di vero cotone egiziano: sappiamo tutti cosa pensa lui dei musulmani, non è vero?".



Di seguito, il video della cover di "Toxic":