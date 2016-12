DJ Ashba, come noto, non ha preso parte alla reunion dei Guns N' Roses. Il musicista era entrato a far parte del gruppo come chitarra solista nel 2009, quindi ben sei anni prima della reunion, e ha lasciato i Guns N' Roses nel 2015 per dedicare maggiore attenzione ai Sixx:A.M. (la band che ha fondato nel 2007 insieme al già bassista dei Mötlet Crüe Nikki Sixx e a James Michael).



A distanza di poco più di un anno dalla sua uscita dai Guns N' Roses, DJ Ashba è tornato a parlare di Axl Rose e soci. Lo ha fatto in un'intervista concessa a Team Rock, nella quale - riferendosi alla sua attuale band, i Sixx:A.M., appunto - ha dichiarato:



"Il mio obiettivo è di rendere questa band più grande dei Mötley Crüe e dei Guns N' Roses. Potevo tornare a suonare con i Guns, che ho amato, ma vedendo quanto la musica dei Sixx:A.M. era entrata in sintonia con le persone ho pensato: 'Mi sa che sto facendo la cosa sbagliata'. Per quanto io ami i Guns N' Roses, penso che a questo punto la nuova musica che sto facendo meriti tutta la mia attenzione".



DJ Ashba ha poi spiegato che è stato molto difficile, per lui, rinunciare a tornare a suonare con i Guns N' Roses. Ma che, da fan della band, è stato felicissimo per il ritorno di Slash:



"È stato difficile, perché ho tanto rispetto per Axl e siamo diventati molto amici. Ma sapevo che Slash stava per tornare, e non potevo essere più felice: alla fine, sono anche io un fan dei Guns N' Roses e questo è quello che i fan stavano aspettando. Quindi ho capito che avevo fatto quello che dovevo fare e che era giunto il momento di tornare a creare cose nuove, piuttosto che suonare le canzoni di altri".



Nel corso di questo 2016, i Sixx:A.M. hanno pubblicato ben due dischi: "Prayers for the damned, vol. 1" e "Prayers for the blessed, vol. 2", usciti rispettivamente ad aprile e a novembre. La band, negli scorsi mesi, è stata anche impegnata con un tour mondiale che ha portato Nikki Sixx e compagni ad esibirsi anche in Italia (a Monza, lo scorso giugno, sul palco del festival Gods of Metal) e che continua a tenere occupati i Sixx:A.M. negli Stati Uniti.