Bello Figo ha 21 anni e vive a Parma. Sui suoi canali social ufficiali, si definisce "il capo dello swag". Originario del Ghana, è arrivato in Italia nel 2004, quando aveva 12 anni. Nel 2005, ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi in italiano, mettendo su un collettivo insieme ad altri rapper come Don Cappucino e John Osako.



Inizialmente, il rapper si faceva chiamare Gucci Boy: con questo nome ha pubblicato una serie di pezzi che lo hanno reso un fenomeno su YouTube e in rete più in generale. Tra gli altri, ricordiamo "Vaffanchiulo", "Stasera scopo" e "Ce l'ho grosso":







In un secondo momento, poi, ha abbandonato il nome di Gucci Boy preferendo quello di Bello Figo. E con questo nuovo nome d'arte ha pubblicato altri pezzi, facendo salire la sua pagina YouTube a 174.500 iscritti e 41,5 milioni di visualizzazioni complessive e la sua pagina Facebook ufficiale a oltre 160.000 fan. Tra i suoi pezzi più popolari: "Pasta con tonno" (circa 5 milioni di visualizzazioni su YouYube), "Mi faccio una seGha" (2,3 milioni di visualizzazioni), ma anche "Cicciona":Alcuni pezzi di Bello Figo hanno testi provocatori e parlano di profughi, come nel caso di "Non pago affitto" e "Referendum Costituzionale" - che lo hanno portato anche a scontrarsi in tv con Alessandra Mussolini, ospite al programma di Rete4 "Dalla vostra parte": "Sono un profugo, anche Matteo Renzi ha detto che è casa nostra", "Noi vogliamo Wi-Fi, anche stipendio. Io dormo in albergo a 4 stelle", "È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia", "E unisciti, andiamo in stazione a rubare biciclette".