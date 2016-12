Sono trascorsi ben otto mesi da quando Vasco ha annunciato il grande evento a Modena in programma nell'estate del 2017 per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Di questo concerto, il rocker di Zocca ha - in un secondo momento - rivelato anche la data e la location: 1° luglio 2017 al Parco Enzo Ferrari.



Lo scorso 11 novembre, il cantautore ha consegnato al mercato la raccolta "VascoNonStop" e i suoi fan si aspettavano, insieme al disco, anche l'annuncio ufficiale relativo ai biglietti: annuncio che, tuttavia, non è arrivato. Proprio in concomitanza con l'uscita dell'antologia, infatti è arrivata la notizia relativa alla sospensione dei rapporti commerciali del rocker con Live Nation (dopo il servizio delle Iene che ha "scoperchiato" il vaso di Pandora in tema di secondary ticketing), che negli ultimi anni ha curato gli interessi dal vivo di Vasco e che - si presume - avrebbe dovuto organizzare anche il concerto a Modena. Notizia che ha preoccupato (non poco) i fan del Blasco: "Ma Modena si farà o non si farà?", si sono chiesti questi ultimi. Ora, a tranquillizzarli, arriva una nota pubblicata dallo staff di Vasco sul sito ufficiale del rocker. Nella nota si legge:

"Rispondiamo alle domande che da un po' vi e ci fate: Modena ..Modena Park, il concerto 'epocale', più atteso del 2017, ci sarà! ..Con un inevitabile ritardo nella prevendita dei biglietti. Dopo la sospensione, infatti, dei rapporti con Live Nation, in seguito ai tristemente noti avvenimenti riguardanti la vendita parallela di biglietti on line, sono al vaglio dei legali metodi e interlocutori che, per quanto possibile, garantiscano pulizia e trasparenza e, se possibile, che rappresentino anche una novità rispetto ai metodi 'storici' di rivendita e prevendita. Facciamo questo ancora in assenza di norme che non arriveranno certo in tempi brevi e per noi, intanto, il 1 Luglio 2017 si avvicina".





Lo Staff, nella parte conclusiva della nota, fa sapere che presto arriveranno comunicazioni sulle prevendite e che "la macchina da guerra si è messa in moto":