Connor McKnight era un giornalista di musica. Scriveva per “Zig Zag”, una fanzine bellissima, di gran lunga migliore del 70% della stampa specializzata ufficiale. Connor aveva una grande passione, oltre al rock: l’Arsenal. Tutte le settimane, quando l’Arsenal giocava in casa, Connor mollava baracca e burattini, spegneva lo stereo e si spostava ad Highbury, per vedere la sua squadra del cuore.

Il suo vicino di posto era un vecchio conoscente dell’università, che arrivava allo stadio accompagnato da uno strano tipo, grande e grosso, che non parlava molto, non esultava nemmeno tanto quando l’Arsenal segnava e che, insomma, si comportava in maniera piuttosto anonima. Eppure Connor era convinto di averlo già visto da qualche parte, forse all’università, forse in qualche locale, a qualche festa.

Dopo due anni di partite viste fianco a fianco, saluti appena accennati e sorrisi stentati, finalmente Connor si decise a domandare a quello strano tipo, grande e grosso, cosa facesse nella vita. Lui rispose, tranquillamente, con lo stesso tono piatto che può avere uno che lavora in banca: “Sono musicista”.

“Oh davvero?”, disse Connor, già pronto a dirgli con malcelato orgoglio che lui scriveva su una fanzine chiamata “Zig Zag”. “E che tipo di musica?”, chiese ancora Connor. Il tipo strano, grande e grosso, aggiunse: “Suono in un gruppo chiamato Pink Floyd”.

Connor McKnight a momenti cadeva dalle gradinate.

Ecco perché l’aveva già visto.

Ecco dove l’aveva già visto.

Nella sua rivista.

Era Roger Waters.

Questo aneddoto è estratto dal libro "Rock bazar - volume secondo" di Massimo Cotto, edito da Vololibero Edizioni (344 pagine, 15,30 euro)