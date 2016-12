Non è la prima volta, in tempi recenti, che torna alla ribalta il "rumour" di un possibile ricongiungimento fra Ace Frehley e i Kiss. A settembre il conduttore di SiriusXM Eddie Trunk ha già lanciato un bel sasso nello stagno, ma ora ad alimentare le speranze è arrivato anche Ace stesso.

Il chitarrista, infatti, sempre ai microfoni di SiriusXM, ha ribadito di essere più che disponibile a una reunion, magari per un tour di addio nel 2017. Inoltre ha confermato di essere in ottimi rapporti con gli ex colleghi:

Sebbene la stampa dipinga le cose a tinte fosche e dica che siamo ai ferri corti, invece andiamo d'accordo. Abbiamo i nostri sconti e a volte si dicono cose d'impulso, ma sono sempre stato loro amico e loro sono sempre stati miei amici. Nel corso degli anni abbiamo avuto delle divergenze su alcune cose e ci sono stati periodi in cui non ci siamo parlati. Ma insomma, quello che voglio dire è che insieme abbiamo creato qualcosa di fantastico, che ha resistito alla prova del tempo che passa. Paul ed io ne abbiamo passate di tutti i colori insieme, negli anni - ma ogni volta che ci rivediamo è come se non ci fossimo mai separati.

Ace ha poi aggiunto, a proposito di un tour con la rock band newyorchese:

Al momento si trattra di voci e come tali vanno prese. Non sono stato contattato. Ma non escludo che accada. E' possibile. E se avranno piacere di fare una cosa simile per chiudere la carriera dei KIss, se tutto fosse gestito nel modo giusto, credo davvero che sarebbe una bellissimo. Loro, adesso, hanno in mano tutta la faccenda. Io faccio le mie cose, loro le loro. Ma se accadrà, sarà grandioso. Se non se ne farà nulla, per me andrà bene lo stesso e anche per loro.

Ricordiamo che Frehley, 65 anni, ha lasciato i Kiss per la seconda volta nella sua carriera nel 2002; nel 2014 è comparso insieme ai suoi ex compagni di band in occasione dell'ammissione del gruppo nella Rock And Roll Hall Of Fame e nel suo disco solista "Origins vol. I" ha invitato Paul Stanley come ospite.