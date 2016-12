Tiziano Ferro oggi ha presentato alla stampa "Il mestiere della vita", in uscita domani, 2 dicembre. E' il primo album di inediti in 5 anni, da "L'amore è una cosa semplice", e arriva a due anni "TZN - The best of Tiziano Ferro".

Rockol ha incontrato Tiziano a margine della conferenza stampa per una videointervista: il cantautore di Latina ci ha raccontato la storia della copertina - la prima immagine "concettuale" ad accompagnare un suo album - e come questa rappresenti sia il contenuto del disco che il titolo. Ci ha raccontato il suono "urbano" del disco e come verrà portato sul palco nel prossimo tour negli stadi, nell'estate del 2017. Qua trovate invece la nostra lunga intervista scritta: buona visione e buona lettura.