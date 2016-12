Sia i Pearl Jam che i Soundgarden non pubblicano un nuovo album da ormai parecchi anni. Eddie Vedder e compagni sono fermi a "Lightning bolt" del 2013, mentre l'ultimo disco in studio della band guidata da Chris Cornell è "King animal", uscito nell'ormai lontano 2012. "King animal" arrivò a distanza di ben sedici anni dal precedente disco della band, "Down on the upside". Di un un nuovo album dei Soundgarden, per ora, non se ne parla ancora: il chitarrista Kim Thayil, in un'intervista concessa a Rolling Stone, ha fatto sapere che il quartetto è ancora in fase di scrittura. Nel rivelare ciò, però, il musicista ha detto che il batterista Matt Cameron, che oltre a essere suo compagno di band nei Soundgarden è anche un membro dei Pearl Jam, "ha preso impegni" proprio con Vedder. I Pearl Jam sono al lavoro su un nuovo disco, dunque? Ecco cosa ha detto Thayil:

"Stiamo ancora nel processo di scrittura. Abbiamo realizzato le demo di una dozzina di cose. Ma prima vengono le cose importanti: Matt è impegnato con i Pearl Jam e Chris sta facendo un sacco di date insieme agli Higher Truth e ai Temple of the Dog".



Il chitarrista ha poi detto a Rolling Stone che i Soundgarden stanno approfittando di questo silenzio discografico per rispolverare alcune canzoni che avevano nel cassetto e che non erano mai state pubblicate: