Little Mix capitolo quarto. Il giovane gruppo pop femminile con "Glory days" piazza un altro mattone nel muro del suo successo. "Shout out to my ex" è un singolo trascinante e il talento vocale non si discute. Il trono lasciato vacante dalle Spice Girls ha forse trovato un degno successore.

In Italia non abbiamo tradizione di gruppi pop femminili. Non attacca proprio. Nel mondo anglosassone, invece, spesso le fortune della discografia sono legate a canzoni interpretate da un gruppo di ragazze.

