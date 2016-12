Lo scorso settembre, i veterani dell'hip hop De La Soul avevano annunciato quello che sarebbe stato il loro unico concerto italiano per il 2016, in programma per il prossimo 9 dicembre a Torino (nell'ambito del Jazz:Re:Found Festival). La data è stata ora annullata: pur essendo ancora confermata sui canali ufficiali della band, i rappresentanti dei De La Soul hanno fatto sapere che il gruppo non sarà in grado di mantenere l'impegno preso per problemi personali. Una nota stampa comunica che il management degli artisti ha immediatamente restituito l'anticipo del cachet, già regolarmente versato come da accordi. Per informazioni sugli aggiornamenti in line up e sugli eventuali rimborsi per i biglietti relativi alla giornata in cui era prevista l¹esibizione dei De La Soul: www.jazzrefound.it.