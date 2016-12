Il 54enne Darryl Jones suona il basso nei Rolling Stones dal 1994 ma non ha mai ricevuto lo status di membro della band inglese che è ufficialmente composta da Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood.



Jones ha sostituito Bill Wyman – che lasciò il gruppo nel 1992 - e ha suonato in ogni album degli Stones dal 1994 in avanti, compreso il nuovo ”Blue & lonesome”. La BBC ha chiesto a Jones se si sente a pieno titolo un membro del gruppo, lui ha risposto: "Questo argomento non viene fuori molto spesso. Ovviamente per uno come me che è stato per oltre 30 anni un sideman sarebbe una cosa meravigliosa. Credo che la maggior parte dei musicisti, nel loro intimo, anche se sono sidemen o turnisti, hanno il desiderio di far parte di una band. E io non sarei del tutto onesto se non dicessi che sarebbe meraviglioso e non sarebbe sorprendente se fossi considerato membro a pieno titolo di questa organizzazione. Ma non è una decisione che mi compete. Io devo solo suonare al meglio delle mie possibilità, le altre questioni non mi riguardano."