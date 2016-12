Corse in macchina per far perdere le proprie tracce ai poliziotti, salti dai tetti dei palazzi, pioggia di banconote e rapine a mano armata: è tutto così il video di "Let me love you", il singolo di Dj Snake realizzato insieme alla popstar canadese. La clip è diretta da James Lee e ha per protagonista una coppia di ragazzi, una versione moderna di Bonnie & Clyde. In realtà, alla fine del video si scopre che tutta la storia non è altro che un videogioco in virtual reality:





"Let me love you" è contenuta all'interno dell'ultimo album di Dj Snake, " Encore ", uscito lo scorso settembre. Justin Bieber è attualmente impegnato con la branca europea del suo tour mondiale, che proseguirà anche il prossimo anno: il 18 giugno 2017 il cantante sarà in scena sul palco degli I-Days di Monza