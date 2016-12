Fiorello - "Si o No (Please Don't Go)"

Vi hanno chiesto di votare o con la pancia o con la testa, quindi supponiamo che le orecchie - in ogni caso - restino libere: dato che per mesi, su tutti media, a dire "Sì" o "No" sono stati politici, opinionisti, professori, sportivi, attori e chi più ne ha più ne metta, in pieno silenzio elettorale, per sdrammatizzare, abbiamo raccolto in tre playlist un po' di "sì" e di "no" detti nel corso degli anni dai cantanti italiani. Detti, attenzione, davanti al microfono in studio, ben prima che venisse convocata la consultazione che ci chiamerà alle urne questa domenica, 4 dicembre. Non c'è nessun messaggio politico, quindi, nelle canzoni che vi stiamo proponendo: è solo musica, tutto qui.

Comunque la pensiate, buon ascolto. E coraggio: tra exit poll e maratone TV, lunedì ormai è vicino...

Referendum, le playlist elettorali: le canzoni del "sì" (ascolta)

Rederendum, le playlist elettorali: le canzoni che dicono "no" (ascolta)

Referendum, le playlist elettorali: le canzoni che dicono "forse" (ascolta)