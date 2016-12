Per ora si tratta solamente di voci che - stando a quanto riferisce il New York Times - potrebbero venire confermate nelle settimane a seguire: l'edizione numero 60 della cerimonia di consegna dei Grammy Awards, in programma nel 2018, potrebbe tenersi a New York, più precisamente presso il Madison Squadre Garden. Il New York Times riferisce di alcune trattative in corso da ormai qualche mese tra la Recording Academy - gli organizzatori dei prestigiosi premi musicali - e l'attuale sindaco di New York, Bill de Blasio. Se le trattative dovessero andare in porto, la cerimonia di consegna dei Grammy Awards ritornerebbe a New York dopo ben quindici anni dall'ultima volta (era il 2003). Intanto, proseguono i preparativi per l'edizione numero 59, che si terrà il prossimo 2 febbraio in quel di Los Angeles: per la prima volta nella storia sono stati ammessi alle nomination anche dischi usciti esclusivamente in streaming.