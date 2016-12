L’ex cantante dei Pantera Phil Anselmo rivela di essere stato ispirato nel suo lavoro dall’onestà compositiva di Morrissey. Parlando con Metal Insider dice: “Mia zia una volta mi disse ‘Se non avessi la musica per cacciare fuori le tue frustrazioni saresti in galera’. L’ha drammatizzata un poco ma non posso che essere d’accordo con lei.”



Ha poi continuato: “I demoni dell’infanzia spesso saltano fuori più avanti nella vita, è strano ma è così. Qualche volta mi stupisco quando riascolto le band in cui sono stato e mi rendo conto di quanto i problemi avuti con mio padre siano presenti nelle mie canzoni. La gente mi dice ‘Quello che hai scritto mi ha toccato dentro’. Questa cosa li aiuta perché sanno che non sono i soli a provare questi sentimenti."



Dice ancora Anselmo: "Scrivendo qualcosa che le altre persone possono capire sono contento di poter essere d'aiuto, perché il mio cuore letteralmente urla su questa particolare situazione nella mia vita. La medesima cosa accade con molti altri aspetti. Ho anche avuto problemi di tossicodipendenza e alcune persone mi dicono ‘Ho lottato per anni e i tuoi testi mi hanno aiutato".



"Mi piace essere un cantautore onesto. Credo che sia per questo che sono un fan di Morrissey e degli Smiths. Non esiste un cantautore più vero di Morrissey."