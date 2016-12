Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.



Per Natale regalerò…

"Lazarus" (Columbia): Il disco della colonna sonora del musical costruito intorno ai brani di David Bowie. L'album è uscito qualche settimana fa ed è un doppio album che contiene tutte le versioni delle canzoni del Duca Bianco cantate dagli attori del musical, oltre alle ultime canzoni incise da David Bowie prima di morire: "When I met you", una bellissima canzone d'amore, "No plan" e "Killing a little time". Il disco è uscito sia in formato doppio cd (al prezzo di circa 20 euro) che in formato triplo vinile (il costo si aggira intorno ai 30 euro).

Per Natale vorrei che mi regalassero...



"Streaking" e "Normale o super" (CGD), in vinile: rispettivamente primo e secondo album in studio di Loredana Berté: sono gli unici due che mi mancano per completare la sua discografia in vinile. "Streaking" costa un pochino, bisogna dirlo: su Discogs, si parte da 140 euro per una copia non in ottime condizioni fino ad arrivare ai 450 euro di una copia praticamente nuova. Più accessibile "Normale o super": una copia in buone condizioni viene venduta, sempre su Discogs, a 80 euro.

(Mattia Marzi)