L'epoca della post-verità non è iniziata con la campagna elettorale social di Donald Trump. Almeno, non in ambito musicale: da almeno mezzo secolo la musica pop(pular) è ricca di storie ai limiti dell'inverosimiglianza date per buone da generazioni di appassionati. Non c'è dolo o voglia di strumentalizzare, in questo caso: molti dei miti - anche i più assurdi - mai sfornati nel mondo del rock e nelle relative adiacenze trattano aneddoti divertenti, curiosi, spesso evocativi, tanto da non essere stati smentiti - se non altro in prima battuta - nemmeno dai diretti interessati, ovviamente se ancora vivi.

Lungi dal voler tracciare una linea definitiva, sia chiaro: le speculazioni sul sosia di Paul McCartney, su Jim Morrison vivo e vegeto alle Hawaii a spassarsela con Elvis Presley e sul resto teniamocele pure, per tirare tardi a suon di chiacchiere. Consci, però, che certe storie altro non siano se non boiate pazzesche. Come, ad esempio..