Dopo aver dominato la classifica con "Vorrei ma non posto", J-Ax e Fedez tornano con il loro nuovo singolo "Assenzio" e mettono a segno subito un altro successo, entrando direttamente al primo posto della classifica di TIMmusic, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming. Il brano, che vede la partecipazione di altri due artisti apprezzati, Stash dei The Kolors e Levante, è il secondo singolo dell'album che i due rapper pubblicheranno insieme a gennaio 2017.

In seconda posizione scendono rispetto alla scorsa settimana, The Chainsmokers feat. Halsey con "Closer", mentre completa il podio Major Lazer con "Cold Water" (feat. Justin Bieber & MØ).

In forte ascesa questa settimana Rag'n'Bone Man con "Human", un brano pop contaminato di soul.

Di seguito la top 20 completa della settimana che va dall'11 al 24 novembre: 1. J-AX & Fedez feat. Stash & Levante con "Assenzio", 2. The Chainsmokers feat. Halsey con "Closer", 3. Major Lazer con "Cold Water" (feat. Justin Bieber & MØ), 4. DJ Snake con "Let Me Love You", 5. Ghali con "Ninna Nanna", 6. Tiziano Ferro con "Potremmo ritornare", 7. Charlie Puth con "We Don't Talk Anymore" (feat. Selena Gomez), 8. The Chainsmokers feat. Daya con "Don't Let Me Down", 9. Marco Mengoni con "Sai che", 10. Maroon 5 con "Don't Wanna Know", 11. Sia feat. Sean Paul con "Cheap Thrills", 12. Fabio Rovazzi con "Andiamo a comandare", 13. Alvaro Soler con "Sofia", 14. Sia feat. Kendrick Lamar con "The Greatest", 15. Alan Walker con "Faded", 16. Rag'n'Bone Man con "Human", 17. Enrique Iglesias feat. Wisin con "Duele el Corazon", 18. Lp con "Lost on You", 19. J-AX e Fedez con "Vorrei ma non posto", 20. Carlos Vives & Shakira con "La Bicicleta".