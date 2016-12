Andrea Faustini è una delle più belle voci italiane emerse negli ultimi anni. Ma se ricordate la sua storia, è diventato famoso all'estero, prima che in Italia. Dopo essere stato scoperto a 13 anni da Roberto Cenci, che lo inserisce nel cast della prima edizione di "Ti lascio una canzone" nel 2008, approda a X Factor UK nel 2014, dopo avere partecipato in italia alle selezion d "Amici", "Sanremo Giovani", "The Voice of Italy" e all"X Factor" italiano. Arriva alla finalissima, e si classifica terzo - ottenendo un contratto con la RCA, che pubblica in Inghilterra il suo album di debutto Kelly.

Rockol ha il piacere di offrirvi una session acustica ed inedita di Andrea, alle prese con "Lascia tutto così", l'unico brano in italiano del disco (co-firmato da Elisa e Giuliano Sangiorgi) e con una cover di "Love on the brain" di Rihanna. La session completa si può vedere sul sito di Andrea

Andrea racconta così il suo ultimo periodo

Decidere di partecipare a X Factor è stata una scelta che mi ha stravolto la vita. In meno di due anni mi ha permesso di fare esperienze che non mi sarei mai immaginato, dal tour in giro per il Regno Unito al mio primo album "Kelly". Un talent come X Factor UK, trasmesso anche in America ed in diversi paesi europei, ha un impatto mediatico notevole, velocizza i tempi e fa accadere quello che di solito accade in anni nello spazio di pochi mesi. È per questo che il periodo dopo la pubblicazione dell'album è stato un periodo di grande ricerca personale. Ho voluto capire quali fossero i brani più adatti a me e soprattutto quale direzione prendere.

Questa live session per me segna un importante punto di ripartenza, è per questo che ho deciso di farlo nel modo in cui mi sento più a mio agio, cioè con pochi strumenti al servizio della voce, in un ambiente intimo ed essenziale.

Uno dei pezzi che propongo in questo live é "Lascia tutto così", un brano al quale sono particolarmente affezionato. É l'unico in italiano presente nell'album Kelly ed è stato composto da Elisa e Giuliano Sangiorgi. Il testo, prima di essere tradotto in italiano, era in inglese ed in questa occasione, per la prima volta, propongo il brano in entrambe le lingue, esprimendo così il legame con la terra che mi ha accolto ed in cui continuo a cantare, il Regno

Unito, e con quella dove sono nato, cresciuto e dove vorrei trovare il mio spazio, l'Italia. Fino a questo momento, ho avuto occasione di cantare soprattutto in lingua inglese, ma sarebbe una bella sfida con me stesso quella di affrontare un percorso che mi porti a sperimentare nella mia lingua, magari con una etichetta discografica disponibile a supportare un progetto Made inItaly.

Nella live session propongo anche "Love on the brain" di Rihanna, che riesce ad essere estremamente old school ma in maniera contemporanea, "Glory "di John Legend e Common, che ha un messaggio e una melodia fortissimi e "The River," una fra le tracce di Kelly di cui vado più fiero. Grazie a

voi che ascolterete e che continuate a

seguirmi e alla redazione di Rockol per lo spazio, l'affetto e la stima di sempre.

See you soon, Andrea x.