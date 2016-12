Il fondatore e presidente di Artist First Claudio Ferrante ha previsto una buona performance commerciale del formato fisico in occasione della volata di acquisti festiva: "Nel periodo natalizio si concentrano sempre di più uscite importanti, di artisti di rilievo e molto amati dal pubblico", ha spiegato Ferrante, "Solo quest’anno oltre 45 titoli si stanno concentrando sul Natale, nomi davvero di rilievo del calibro di Lady Gaga, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Modà, Ligabue oltre all’album 'Amiche in Arena' registrato durante l’omonimo evento musicale a sostegno della lotta contro il femminicidio e la violenza sulle donne promosso da Fiorella Mannoia e Loredana Berté. Questo aiuta sicuramente le vendite del supporto fisico, ma non solo. Un prodotto di qualità con un valore aggiunto, come può essere un cofanetto speciale, autografato o con una conformazione unica che rispecchi l’identità dell’artista, è un veicolo fondamentale per attrarre i fan e creare un legame ancora più forte con il proprio beniamino”. “Le vendite legate al Natale avranno sicuramente un forte impatto sulla chiusura del bilancio del mercato discografico”, ha proseguito Ferrante, “Questa è la dimostrazione che il supporto fisico non è in declino ma è ancora apprezzato e, soprattutto, acquistato da chi ama la musica. Valorizzare e personalizzare il prodotto, dando una connotazione unica ed esclusiva, è la via giusta da percorrere per supportare le vendite. Non solo quelle natalizie".