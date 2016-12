Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...

Harley Flanagan, “Hard-Core: Life of My Own” (Feral House): un libro hardcore in tutto e per tutto, scritto da uno dei personaggi più rappresentativi, folli, tamarri e sinceri della scena made in New York. E' la storia di Harley Flanagan - noto ai più come bassista dei Cro Mags - che in pratica fin da bambino è stato immerso fino alla cintola nel punk, ma anche nella scena artistica della Big Apple (con conoscenze del calibro di Allen Ginsberg, Robert De Niro e Andy Warhol). E poi un sacco di guai, violenza, storie di droga, gang e criminalità. Un volume nudo e crudo, che ti prende a pugni in faccia - e che trascende l'aspetto musicale, in quanto storia di vita vissuta al limite di tutto.





Per Natale vorrei che mi regalassero...

Penelope Spheeris, “The Decline of Western Civilization Collection: 4 Disc Box Set” (Second Sight): un box che raccoglie i tre film firmati da Penelope Spheeris dedicati rispettivamente al punk di L.A., alla scena hair metal anni Ottanta e al punk della città degli angeli a metà anni Novanta. Tre documentari fatti di interviste, ritratti duri e impietosi, sogni infranti, speranze costruite sul nulla, illusioni di grandeur e passione sfrenata per una musica e/o uno stile di vita. Qui, poi, c'è anche un dvd di scene extra inedite e commenti/interviste, oltre che un libro fotografico.

(Andrea Valentini)