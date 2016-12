Contrariamente a quanto indicato da diverse testate statunitense, il rapper di "The Life of Pablo" oggi non è stato dimesso dall'UCLA Medical Center, ospedale californiano dove Kanye West era stato ricoverato lo scorso 21 novembre per esaurimento: a riferirlo è TMZ, secondo il quale l'equipe medica che ha in cura l'artista, nel definirlo "ancora instabile", ha preferito prolungare sine die la sua permanenza presso la struttura.

Il quadro clinico del cantante, nel dettaglio, non è stato reso noto: nelle ore immediatamente successive al crollo che ha costretto West alle cure dei medici il bollettino medico parlava di "psicosi temporanea dovuta a privazione del sonno e disidratazione". A causa della débacle psico-fisica accusata in forma acuta per la prima volta al Golden 1 Center di Sacramento, in California, lo scorso 19 novembre, Yeezus è stato costretto a cancellare tutte le restanti date del tour in supporto alla sua ultima fatica in studio, "The Life of Pablo".