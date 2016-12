Sono serviti dieci anni al fondatore dell'etichetta Waxploitation Jeff Antebi per assemblare "Stories For Ways & Means", colossale progetto a cavallo tra musica, arte figurativa e letteratura che ha coinvolto alcune delle personalità più importanti sul panorama mondiale: l'opera, concretizzatasi sotto forma di libro da oltre 350 pagine corredato da contenuti multimediali, ha visto intervenire in qualità di autori - tra gli altri - il titolare del marchio Bon Iver Justin Vernon, Kathleen Hanna (Bikini Kill, Le Tigre), Nick Cave, Tom Waits, il frontman dei Pixies Frank Black, Laura Marling, Devandra Banhart, Alison Mosshart (Kills, Dead Weather) e Will Oldham (Palace Bros, ora attivo come Bonnie Prince Billy). Dalle tavole elaborate dagli artisti per illustrare le storie è stata tratta una serie di cortometraggi che hanno visto King Krule, Joey Bada$$, Nick Offerman, Zach Galifianakis, Danny DeVito, Lizzo e altri intervenire come voci narranti.

I proventi dalla vendita del volume - disponibile in preordine sul sito ufficiale dell'operazione al prezzo di 98 dollari americani - verranno devoluti ai progetti benefici Room To Read e Pencils Of Promise.