Dopo il forfait dato - senza spiegazioni esplicite, tra l'altro - la scorsa estate, la band di Gene Simmons e Paul Stanley aveva un conto aperto coi fan nel Vecchio Continente. I Kiss, tuttavia, hanno annunciato oggi - lunedì 28 novembre - di essere pronti a farsi perdonare nel corso della prossima primavera, quando la corazzata rock'n'roll newyorchese si imbarcherà in una serie di date sulla sponda orientale dell'oceano Atlantico: la brutta notizia, per i fan italiani che qualche mese fa rimasero scottati dall'annullamento dello show del gruppo al Gods of Metal di Monza, è che - almeno per il momento - di visite della formazione di "Rock and Roll All Night" nello Stivale al momento non c'è traccia. La serie di appuntamenti prenderà infatti il via il prossimo primo maggio a Mosca, per poi dirigere alla volta di Helsinki, Stoccolma, Oslo, Gothenburg, Dortmund, Stoccarda, Monaco, Vienna, Francoforte e Rotterdam, dove la tranche di date si chiuderà il 24 maggio.