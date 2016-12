Lady Gaga è stata intervistata da Lee Cowan della CBS e ha parlato, tra le altre cose, di privacy, del nuovo album ”Joanne” e della rottura del fidanzamento con l’attore Taylor Kinney. E si è commossa fino alle lacrime.



"Sono molto consapevole che una volta che io attraverso la linea di proprietà, non sono più libera. Non appena esco nel mondo, appartengo, in un certo senso, a tutti. E’ legale seguirmi. E' legale disturbarmi in spiaggia. E non posso chiamare la polizia o chiedere loro di lasciarmi stare. Ho dato una lunga occhiata a quella linea di proprietà e mi sono detta, 'Beh, se non posso essere libera là fuori, posso essere libera qui.'" Con la notorietà si paga un prezzo di interazione umana tutti i giorni. Dice Gaga: "Mi manca la gente. Mi manca la gente. Mi manca andare in giro e incontrare una persona a caso e dirgli, 'Ciao, e parlare del più e del meno. Amo le persone."



Gaga ha anche parlato della preoccupazione che la sua fanbase potrebbe essere spaventata dal suo cambiamento di stile in “Joanne”. Lei risponde così: "Penso che per loro sia a volte difficile seguire il cambiamento da un album all'altro. Io mi trasformo perché questo è il mio modo di essere artista."



Sulla fine del suo fidanzamento dopo cinque anni con Kinney ha detto: "Penso che le donne amano molto. Amiamo gli uomini. Li amiamo con tutto quello che abbiamo. E a volte non so se l'amore soddisfa la dignità che desideriamo. Non vogliamo fare a meno di un uomo. Vogliamo solo essere amate profondamente e nel modo più completo nella stessa maniera in cui noi amiamo gli uomini."



Lady Gaga ha anche accennato alla sua partecipazione al Superbowl a febbraio. "Io dico sempre, devi suonare in uno squallido bar come se suonassi in un'arena e suonare in un'arena come se suonassi in uno squallido bar", aggiungendo che nulla è ancora preparato per la sua esibizione al Superbowl.