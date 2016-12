Come noto, i Mötley Crüe hanno dato l'addio ai propri fan con un lungo tour mondiale, spiegando che la band avrebbe cessato ogni attività live ma lasciando aperto lo spiraglio di eventuali collaborazioni fra i vari membri. Cosa che per alcuni ha acceso la speranza della possibilità di nuovo materiale in studio, in un futuro. A questo proposito, però, è arrivato Nikki Sixx - che della storica glam metal band è stato bassista e principale compositore di pezzi - a mettere i puntini sulle i dicendo che è meglio evitare di farsi illusioni. In una recente intervista rilasciata a "Teamrock" ha infatti detto chiaramente che "non c'è alcuna chance" di vedere un nuovo disco della band. Inoltre ha aggiunto:

voglio che le cose restino come sono. Non c'è motivo. Non riuscivamo più a essere creativi come band, per cui che senso avrebbe? Sono felice del modo in cui tutto è finito - abbiamo fatto tutto, come avevamo promesso, e ora sono eccitato per il futuro. [...] L'ultima cosa che vorremmo fare è vivere di rendita sul passato. Per me i Mötley Crüe sono morti. Il cadavere giace in un campo, con la carne che si decompone e io non voglio certo nutrirmi di quella roba. Invito i fan dei Crüe a godersi i Sixx:A.M., ma non li fregherò. I nostri nuovi fan conoscono i Mötley, ma non è questa la band che seguono e va benissimo così.