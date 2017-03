Esce "Amiche in Arena", il disco dal vivo del concerto-evento che lo scorso 19 settembre ha visto Loredana Berté condividere il palco con alcune colleghe per festeggiare i suoi 40 anni di carriera e per sostenere la lotta contro il femminicidio. Il ricavato delle vendite, proprio come era accaduto con i biglietti del concerto, sarà devoluto in beneficenza all'Associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, a sostegno dei Centri Antiviolenza: garante della devoluzione è Fiorella Mannoia, qui impegnata nelle vesti di direttore artistico.

I fan della Berté, dagli spalti dell'Arena, mostrano alle telecamere le copertine dei suoi 33 giri e la parola chiave è celebrazione. La celebrazione di un repertorio da far invidia alle nuove voci femminili del pop italiano (qualche titolo: "Il mare d'inverno", "Non sono una signora", "Sei bellissima", "Dedicato", "E la luna bussò", "In alto mare"). Ma anche la celebrazione di una carriera incredibile, fatta di alti e bassi, salite e discese, successi e fallimenti totali, sempre in bilico: "È andata così, comunque, tutto compreso / chissà cosa mi fa cantare i fatti miei / è andata che mi hanno lasciato il microfono acceso / ma forse non serve nemmeno, mi senti se vuoi", canta lei nel finale di "È andata così", un bilancio, un resoconto di questi 40 anni.

Leggi la recensione completa di "AMICHE IN ARENA" cliccando qui